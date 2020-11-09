О том, что победа Байдена подняла цены на нефть
09.11.2020 09:29 / Экономика / Прочли: 398 человек
Цены на нефть пошли вверх в результате весьма позитивных ожиданиях после победы Джо Байдена на выборах президента США.
Невзирая на сам факт, что официальные данные еще не объявили, уже и так предельно понятно, что Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок.
Что касается участников нефтяного рынка, то они ожидают, что Байден проведет предсказуемую и стабильную политику.
Также стоит ожидать, что меры по поддержке американской экономики должны дать максимально положительный эффект.
В результате марка Brent подорожала. Она изменилась на 2,31%, составив до 40,36 доллара за баррель.
Что касается марки WTI, то она выросла в цене на 2,5%. Составив 38,07 доллара за баррель.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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