«Кубань Кредит»: уверенный рост региональных инвестиций в импортозамещение

В финансовой организации ясно представляют сложность специфических условий российской экономики на юге страны. Это, в первую очередь, аграрный и промышленный комплексы.

Аграрный сектор – это ответственная отрасль экономики, отмечает Виктор Бударин. Это выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, предприятия лечебного и курортного комплексов. Промышленный сектор – это производство техники для сельского хозяйства, заводы машиностроительных объединений. Перечисленные отрасли относятся ко всем видам бизнеса: крупному, среднему и малому. Немалая часть финансовой поддержки идет также на то, чтобы инвестировать ее в модернизацию, как уже налаженных, так и вновь открывающихся предприятий и производств.

Финансирование реальной экономики приносит плоды

Для банка «Кубань Кредит» всегда существовал приоритет направленных финансовых потоков в реальные сектора экономики. Виктор Бударин справедливо подметил, что за двадцатитрехлетнюю историю существования, в периоды нестабильности или кризиса, кредитная организация брала обязательства на повышение объемов финансирования предприятий в своем регионе. Кризисные периоды совпадали с фазами роста и способствовали развитию банка. Например, в 1998 году банку удалось с помощью учредителей внедрить эффективную бизнес-модель, результативность которой и сегодня приносит плоды.

Данная модель управления, говорит Виктор Бударин, председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит», позволила определить приоритетность задач, что положительно сказывается на росте и развитии банка «Кубань Кредит». В 2008 году, когда кризис уничтожал один за другим финансовые проекты, «Кубань-Кредит», увеличивала объем обслуживания юридических лиц, увеличив портфель вкладчиков 2009 году на 41%. 2015 год не стал исключением: финансирование в виде кредитных линий и других видов банковских услуг получили региональные предприятия на сумму в 42 млрд. рублей. Более половины от всего объема кредитного корпоративного портфеля региональных банков края – это ресурсы «Кубань Кредита». Первое полугодие 2016 года принесло банку прирост кредитов в 20,6 млрд. рублей – это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Кубань Кредит» не раз становился первым в списке региональных банков, получая звание лучшего банка России, а также звание «Лидер экономики Кубани».

Стратегия и умелое управление способствуют доходу

Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктор Бударин отмечал, что именно стратегия поддержки реального сектора экономики, как приоритетная цель, индивидуальный подход, наличие и внедрение новых форм обслуживания клиентов, понимание специфики региона, позволяют сегодня называть своими клиентами более трехсот тысяч физических лиц, а также 29 тысяч юридических лиц - предприятий юга России. К их числу можно отнести как малый, так и средний бизнес, свидетельствует Виктор Бударин, на который направлено более семидесяти процентов кредитования, что позволяет банку «Кубань Кредит» уверенно занимать пятнадцатую строку общероссийского рейтинга РА «Эксперт». Соответствуя своему положению, банк наращивает объемы из года в год. По сравнению с 2015 годом кредитование увеличено на 38%, а в 2016 году за первое полугодие выдано уже на 3,6 млрд. рублей больше, чем за тот же период 2015 года.

Стабильный рост и устойчивое развитие

Стабильный рост обеспечивает проверенная временем бизнес-модель разработки новых программ инвестирования и кредитования. Учитывая особенности региона, Виктор Бударин считает, что банк не напрасно охотно финансирует агропромышленные предприятия, делая упор на внедрение новых специализированных продуктов, которые выгодны клиентам. Кредитная программа «Урожай» предусматривает льготы, которые фермер или предприятие направляет на посевные или уборочные работы, на текущие нужды не в ущерб производству. Рассчитаться можно тогда, когда будет реализован урожай. Оформление таких кредитов дает возможность подождать, когда на рынке установится более выгодная цена, а это выгодно производителям, говорит председатель Виктор Бударин. Поэтому и растут объемы финансирования: в 2015 году крестьянским, фермерским и иным предприятиям было выдано кредитов на сумму свыше двухсот миллионов рублей только по программе «Урожай». Кредитование выросло и достигло объема в 4,2 миллиарда.

Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктор Бударин подчеркивает, что увеличивается и финансирование агропромышленного сектора в целом. Если АПК региона получил в 2015 году 7,44 млрд. руб. финансовых ресурсов, то за первое полугодие этого года – 5,1 млрд. рублей. Так же обстоит дело и с другими отраслями экономики. Программа «Курорт» расширяет для заемщиков линейку продуктов, делая их более доступными и предоставляя средства, как на текущие цели, так и на инвестиционные проекты.

Торговые организации, центры здравоохранения и иные предприятия также не оставлены банком «Кубань Кредит» без внимания, что увеличивает диверсификацию кредитного портфеля. Доля кредитов и их объем выросли, увеличившись, по сравнению с прошлым годом, на 10,5%, 11% и 4,5% соответственно.

Виктор Бударин: время для инвестиций

В новых экономических условиях открываются новые перспективы и создаются новые пакеты услуг для клиентов, позволяя увеличить доступность кредитных ресурсов для малых и средних предприятий. Расширяется инвестирование в современные проекты по импортозамещению. В первую очередь это относится к строительной отрасли, в которой модернизируются, как работающие заводы, так и новые современные цеха и производства.

Виктор Бударин говорит, что следуя логике разработанной до 2018 года стратегии, банк «Кубань-Кредит» специально установил линейку новых банковских продуктов, которые делают более доступными инвестиционные и кредитные услуги. Инвестиционные проекты носят долгосрочный характер: это покупка и установка оросительных систем, модернизация мукомольной, сахарной и молочной отраслей, налаживание рационального процесса в движении товаров и услуг, закладка садов и возведение теплиц.

Банк соответствует поставленным задачам и увеличивает собственный капитал, что необходимо для уверенности клиентов в стабильности банка. Собственный капитал банка на июль 2016 года составил более 8 млрд. рублей, а в планах финансового учреждения увеличить его к 2018 году до десяти миллиардов.

По материалам eurosmi.ru