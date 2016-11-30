Землетрясение, магнитуда которого составила 4,7, произошло на юге Синая

Землетрясение, магнитуда которого 4,7, произошло на юге Синайского полуострова в районе курортных зон Египта. Это сообщение сейсмослужб страны. Так, подземные толчки были зафиксированы в 19:01 по местному времени (20:01 мск) в таких городах как Нувейба, Дахаб, Шарм-эш-Шейх, и Тур-Сина (административный центр провинции Южный Синай). Были они ощутимы и возле монастыря Сант-Катрин.







Что касается эпицентра, он находился в заливе Акаба. Это практически в 20 км на юго-восток от Дахаба. Очаг стихии залег на глубине в пределах 18 км.





Какие-либо жертвы и разрушения в настоящий момент отсутствуют.









Текст:

Т. Сокот



