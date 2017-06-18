Под Волгоградом ранили офицера полиции
18.06.2017 23:31 / Происшествия / Прочли: 305 человек
Это был старший лейтенант полиции. У него огнестрельное ранение.
Происшествие произошло в Волгоградской области при попытке задержать троих неизвестных, которые ограбили ювелирный салон на 5 млн рублей. В настоящий момент 37-летний офицер находится в городской больнице Камышина. Обратим внимание, что угрозы его жизни нет.
Происшествие прокомментировал замначальника пресс-службы областного главка МВД Антон Корнаухов. Он сообщил следующую информацию: -"Старший лейтенант полиции получил огнестрельное ранение в голову при попытке задержания преступников, ограбивших в городе Камышине ювелирный салон на 5 млн рублей".
В настоящий момент 37-летний офицер находится в городской больнице Камышина. В СМИ обнародована следующая информация: - "Угрозы его жизни нет".
Обратим внимание, что информация об ограблении ювелирного салона поступила в 14:15 мск.
В СМИ представлена следующая информация: - "Трое неизвестных в масках ворвались в магазин и, угрожая оружием, похитили украшения, предварительно, на сумму 5 млн рублей".
Правоохранители сообщили, что похитители уехали на автомобиле Chevrolet Niva. Уже в 14:45 мск на 13-м км автодороги Камышин - Волгоград полицейские предприняли попытку остановить автомобиль. Они открыли предупредительный огонь, стреляя по колесам. Была ответная стрельба. Ранен оказался полицейский.
На место ЧП отправился начальник областного главка МВД генерал-лейтенант Александр Кравченко. Было принято решение на территории региона ввести план "Перехват".
Последствия происшествия прокомментировал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Наталия Куницкая. Она сообщила, что по факту посягательства на жизнь полицейского было принято решение возбудить уголовное дело, статья 317 УК РФ. Куницкая сказала, что "эта статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы". Пострадавшего доставили в больницу Камышина. У него огнестрельное ранение мягких тканей головы.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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