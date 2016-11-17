Военно-Грузинскую дорогу закрыли для движения большегрузов и автобусов

Текст ее сообщения носит следующий характер: -"дорога закрыта с 20:00 мск для большегрузов и автобусов по причине погодных условий на территории Грузии".







Республиканское МЧС обратилось к водителям, чтобы они воздержались от поездок в заданном направлении до тех пор, пока нормализуется обстановка.





Текст:

Т. Сокот



