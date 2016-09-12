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Следователи намерены разобраться в случае выпадения пенсионеров из автобуса в Тюмени

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Следователи намерены разобраться в случае выпадения пенсионеров из автобуса в Тюмени

12.09.2016 16:05 / Общество / Прочли: 262 человек

В Тюменской области следователи просят передать им из органов внутренних дел материалы по факту падения двух пенсионеров из автобуса в городе Тюмени. По информации из СУ, будет инициирована тщательная проверка, чтобы установить все подробности происшествия.

Инцидент произошел днем 8 сентября на улице Республики в областном центре. Выпав из ехавшего общественного транспорта, 88-летняя пассажирка скончалась на месте. Второй пострадавший – 81-летний пенсионер – до сих пор находится в коме в больнице.

При проверке будет дана правовая оценка действиям водителя автобуса, техническому состоянию транспорта, действиям должностных лиц организации, на балансе которой состоит данное транспортное средство.

Текст:

А. Замятина

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Источник: LadyVenus.ru
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