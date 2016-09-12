Следователи намерены разобраться в случае выпадения пенсионеров из автобуса в Тюмени
12.09.2016 16:05 / Общество / Прочли: 550 человек
В Тюменской области следователи просят передать им из органов внутренних дел материалы по факту падения двух пенсионеров из автобуса в городе Тюмени. По информации из СУ, будет инициирована тщательная проверка, чтобы установить все подробности происшествия.
Инцидент произошел днем 8 сентября на улице Республики в
областном центре. Выпав из ехавшего общественного транспорта, 88-летняя пассажирка
скончалась на месте. Второй пострадавший – 81-летний пенсионер – до сих пор находится
в коме в больнице.
При проверке будет дана правовая оценка действиям
водителя автобуса, техническому состоянию транспорта, действиям должностных лиц
организации, на балансе которой состоит данное транспортное средство.
Текст:
А. Замятина
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Источник: LadyVenus.ru
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