Саймон Ту: торговец наркотиками заключен в тюрьму после наезда на полицейскую машину





28-летний наркокурьер заключен в тюрьму в Австралии после столкновения с двумя припаркованными полицейскими машинами в фургоне, наполненном метамфетаминами.

У Саймона Ту было 260 кг (570 фунтов) наркотика в фургоне, когда он свернул на дорогу и врезался в автомобили в июле 2019 года.

Офицеры выследили фургон и остановили Ту, обнаружив груз стоимостью до 130 миллионов австралийских долларов (74 миллиона фунтов стерлингов; 95 миллионов долларов).

Теперь он приговорен к шести с половиной годам лишения свободы.

Во время ареста детектив-инспектор Глен Бейкер сказал репортерам, что это был «один из самых простых арестов, связанных с наркотиками, которые когда-либо проводила полиция Нового Южного Уэльса».

В прошлом году Ту ударил по незанятым полицейским машинам, которые были припаркованы возле полицейского участка Иствуд в Сиднее, в результате чего одна из патрульных машин серьезно повреждена. Он уехал, не останавливаясь, однако этот инцидент был зафиксирован системой видеонаблюдения, а свидетели рассказали о его фургоне полиции.

Примерно через час сотрудники остановили Ту. Он сказал им, что доставлял еду, но его отказ смотреть им в глаза и его беспокойство спровоцировали обыск, в результате которого обнаружили 13 коробок, заполненных килограммами метамфетамина, также известного как лед.

Окружной суд Даунинг-центра узнал, что Ту в то время был по уши в долгах и ежедневно употреблял алкоголь и кокаин.

Текст: Т. Сокот



