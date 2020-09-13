Саймон Ту: торговец наркотиками заключен в тюрьму после наезда на полицейскую машину
13.09.2020 15:59 / Криминал / Прочли: 468 человек
В последние годы австралийская полиция произвела несколько крупных изъятий наркотиков.
28-летний наркокурьер заключен в тюрьму в Австралии после столкновения с двумя припаркованными полицейскими машинами в фургоне, наполненном метамфетаминами.
У Саймона Ту было 260 кг (570 фунтов) наркотика в фургоне, когда он свернул на дорогу и врезался в автомобили в июле 2019 года.
Офицеры выследили фургон и остановили Ту, обнаружив груз стоимостью до 130 миллионов австралийских долларов (74 миллиона фунтов стерлингов; 95 миллионов долларов).
Теперь он приговорен к шести с половиной годам лишения свободы.
Во время ареста детектив-инспектор Глен Бейкер сказал репортерам, что это был «один из самых простых арестов, связанных с наркотиками, которые когда-либо проводила полиция Нового Южного Уэльса».
В прошлом году Ту ударил по незанятым полицейским машинам, которые были припаркованы возле полицейского участка Иствуд в Сиднее, в результате чего одна из патрульных машин серьезно повреждена. Он уехал, не останавливаясь, однако этот инцидент был зафиксирован системой видеонаблюдения, а свидетели рассказали о его фургоне полиции.
Примерно через час сотрудники остановили Ту. Он сказал им, что доставлял еду, но его отказ смотреть им в глаза и его беспокойство спровоцировали обыск, в результате которого обнаружили 13 коробок, заполненных килограммами метамфетамина, также известного как лед.
Окружной суд Даунинг-центра узнал, что Ту в то время был по уши в долгах и ежедневно употреблял алкоголь и кокаин.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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