Проверка морем: ходовые испытания фрегат-невидимки начались на Балтике

Обратим внимание, что до нового года планируют протестировать мореходные качества корабля.



Несколько слов об испытаниях. В общей сложности они государственные. Срок, который они актуальны – приблизительно год.

Уже в конце 2019 года грозный боевой корабль, который оснащен не только крылатыми ракетами «Оникс», но и «Калибр», должен войти в состав ВМФ России.

Что касается водоизмещения фрегата, оно составляет 5000 тонн.

Количество экипажа — 170 человек.

Обратим внимание на тот факт, что корабль способен без захода в порт, чтобы пополнить запасы, пройти 4500 миль. Он находиться в автономном плавании приблизительно 30 суток.

Да, благодаря современной архитектуре корабельной надстройки, а также тому, что используются композитные материалы, у фрегата малая заметность для радаров противника.

Кстати, на борту действительно могут базироваться такие вертолеты, как Ка-27.

Текст: Т. Сокот



