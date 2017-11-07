Япония решила расширить санкции против Северной Кореи

Генеральный секретарь правительства Японии высказался следующим образом: - "сегодня на заседании правительства 9 организаций и 26 человек из КНДР были включены в список лиц и организаций, активы которых должны быть заморожены. Ядерная и ракетная проблема КНДР стала небывалой до сих пор важной и приближающейся угрозой. Совершенно неприемлемым является то, что Северная Корея игнорирует предупреждения мирового сообщества и продолжает провокационные действия".







Текст: Т. Сокот



