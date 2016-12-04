В Финляндии рядом с российской границей неизвестный стрелял по людям, погибли трое

Криминальный инцидент произошел в ночь на воскресенье. Полицейские не исключают, что количество погибших может возрасти. Подозреваемый злоумышленник задержан, о его мотивах пока ничего неизвестно.



В Иматре проживает примерно 30 тысяч человек. Город расположен у границы с Россией, всего в семи километрах от Светогорска. Поэтому Иматру на протяжении года посещает много российских туристов.

Текст: Е. Скобелева