Подозреваемый в убийстве застрелился перед полицейскими в Москве

По информации из полиции, около 6:30 в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в районе улицы Васильцовский Стан. Прибывшие сотрудники установили, что примерно в 6:15 неизвестный мужчина выстрелил в человека в подъезде многоквартирного дома. Потерпевший скончался на месте происшествия.



Позже стало известно имя подозреваемого – это 25-летний житель того же дома Сергей Остапенко. В ходе преследования полицейские его блокировали. Загнанный мужчина произвел несколько выстрелов в их сторону и застрелился. При попытке оказать сопротивление молодой человек выстрелил по наряду вневедомственной охраны. Два сотрудника получили ранения, они госпитализированы.

Отмечается, что пострадавших среди жильцов дома или прохожих нет. По некоторым данным, Остапенко состоял на контроле в психоневрологическом диспансере. Мотивы его действий пока неизвестны.

Текст: Е. Скобелева