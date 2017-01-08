Подозреваемый в убийстве застрелился перед полицейскими в Москве
В Москве подозреваемый в расстреле мужчины также открыл стрельбу по полицейским, после чего застрелился сам, - сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного главного управления МВД. Подробности утреннего инцидента выясняются.
По информации из полиции, около 6:30 в дежурную часть поступило
сообщение о стрельбе в районе улицы Васильцовский Стан. Прибывшие сотрудники
установили, что примерно в 6:15 неизвестный мужчина выстрелил в человека в
подъезде многоквартирного дома. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Позже стало известно имя подозреваемого – это 25-летний житель того же дома
Сергей Остапенко. В ходе преследования полицейские его блокировали. Загнанный мужчина
произвел несколько выстрелов в их сторону и застрелился.
Отмечается, что пострадавших среди жильцов дома или прохожих нет. По некоторым данным, Остапенко состоял на контроле в психоневрологическом диспансере. Мотивы его действий пока неизвестны.
Текст: Е. Скобелева