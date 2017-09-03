Дональд Трамп встретился с потерпевшими от «Харви»

В субботу, 2 сентября, президент США встретился с потерпевшими от урагана «Харви». Глава Штатов обнимал детей и то и дело повторял, что слаженность взаимодействия федеральных, региональных и местных органов «просто фантастическая».



Трамп приехал в четвертый по размерам американский город Хьюстон, который наиболее пострадал от буйства стихии, со своей супругой, первой леди страны Меланьей Трамп.

Напомним, тропический шторм «Харви» пронесся над американским штатом Техас, наделав много беды. Из-за аномального количества осадков значительная часть территории штата оказалась затоплена. Паводки парализовали Хьюстон. По данным местных властей, цифра жертв смертоносного шторма превысила 50 человек.

Известно, что трамп находился в регионе с рабочей поездкой в связи с последними происшествиями, но в саму зону катастрофы не въезжал. Оправдывался тем, что его визит может помешать поисково-спасательным работам.

Напомним, шторм «Харви» в Америке признали одним из самых разрушительных за последних 50 лет. Он принес стране убытки, которые исчисляются десятками миллиардов долларов. Глава Белого дома уже обратился к Конгрессу США с просьбой выделить 7,85 миллиарда долларов на восстановление разрушенных ураганом поселений. Вот и в ходе своего сегодняшнего визита в Хьюстон Дональд Трамп выразил надежду, что конгрессмены в самом скором времени одобрят его запрос на финансирование.

Текст: Е. Скобелева