В результате крупного ДТП на юге Китая погибли шесть человек

На территории южной провинции Гуандун, Китай, между собой столкнулись 19 транспортных средств. К сожалению, погибли как минимум шесть человек, еще 15 травмированы. Это сообщение местных правоохранительных органов.



Несколько слов об автокатастрофе. Она произошла на скоростной автотрассе, район города Цинюань. Так вышло, что водитель цементовоза не смог справиться с управлением. Он врезался сразу в несколько машин, которые двигались по соседним полосам.





На место ДТП выехали спасатели и кареты скорой помощи. Пожарные заняты тем, что тушат семь загоревшихся автомобилей.





В настоящий момент проводится расследование всех обстоятельств случившегося.









Текст: Т. Сокот



