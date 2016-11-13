Астрономами в КЧР обнаружен один из самых мощных гамма-всплесков
13.11.2016 18:47 / Наука / Прочли: 155 человек
В настоящий момент специалисты устанавливают точное местонахождение объекта.
Астрономы Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) в Карачаево-Черкесии - свидетели одного из самых мощных в истории наблюдений гамма-всплесков. Существует предположение, что такие гамма-всплески выпускают погибающие массивные звезды в одном из уголков Вселенной.
Это явление прокомментировал руководитель группы релятивистской астрофизики, доктор физико-математических наук Григорий Бескин. Он сообщил, что более точное местонахождение объекта в настоящий момент устанавливается.
Бескин сообщил, что "(оптическая вспышка) появилась, причем достаточно яркая - 8,5 звездной величины примерно. Снимок был сделан достаточно хорошего для изучения качества. Сейчас полученные данные об объекте анализируются". Он добавил, что это оказалась четвертая по яркости подобная вспышка на протяжении всей истории наблюдений.
Бескин утверждает, что можно предположить, что гамма-всплеск породила массивная звезда. Она превращается в черную дыру в маленькой галактике. Это происходит на расстоянии в сразу в несколько миллиардов световых лет от Земли.
Ученый объяснил, что "всплеск длился примерно 10 минут, что нетипично для гамма-всплеска. Такие длинные гамма-всплески возникают, как правило, в зонах звездообразования, где очень активно идут процессы рождения звезд, их эволюции и умирания".
Несколько слов о крупнейшем российском центре наземной астрономии. Это специальная астрофизическая обсерватория РАН, котороя начала свою работу 3 июня 1966 года. Сам центр расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Он располагает двумя крупными наземными телескопами. Первый оптический БТА или иными словами Большой телескоп азимутальный. Он расположен у подножия горы Пастухова на высоте в пределах 2100 м над уровнем моря. Это самый большой в мире (по диаметру кольцевой антенны) радиотелескоп РАТАН-600. Он расположен на южной окраине ст. Зеленчукской.
Напомним, что до 1993 года БТА с диаметром зеркала 6 метров был самым большим в мире. В настоящий момент он самый большой в Евразии.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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