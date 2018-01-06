Насколько важно спать полноценно

Сон важен для различных аспектов функции мозга. Это познание, концентрация. Хороший сон улучшает навыки решения проблем, повышая производительность памяти у детей и взрослых.



Сон хорошо оказывает позитивное влияние на психическое и физическое здоровье человека, качество его жизни. Отдыхайте, это серьезно повлияет на дневную энергию, производительность, эмоциональный баланс и даже вес. Тем не менее, многие из нас регулярно бросаются и поворачиваются по ночам, изо всех сил пытаясь заснуть. Существует одно простое решение. Изменения в повседневной рутине и привычках для сна могут оказать глубокое влияние на то, как хорошо вы спите, оставляя мысли эмоционально сбалансированными и полными энергии на весь день.

Хороший сон – это самое важное, что человек может сделать для своего общего здоровья и благополучия. Нынешний консенсус на предмет сна следующий: взрослым лучше всего спать семь-девять часов. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, регулярно выполняя физические упражнения.

Текст: Т. Сокот



