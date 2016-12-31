Инцидент на Чукотке: ураганный ветер обрушил портовые краны

На Чукотке очень сильный ураганный ветер. Он сегодня практически снес портовые краны в морском порту, повалив одновременно дорожные знаки и светофоры. С многочисленных домов сорваны кровли.







В результате случившегося погибшие и пострадавшие отсутствуют. Это сообщение экстренных служб региона.





Само сообщение носит следующий характер: - "В результате ураганного ветра, скорость которого при порывах составляла до 60 метров в секунду в морском порту Анадыря упал портовый кран. При падении он уронил еще один кран. По предварительным данным, одна из конструкций получила сильные повреждения и восстановлению не подлежит. Также в разных населенных пунктах округа отмечались кратковременные отключения электроэнергии из-за перехлестывания проводов, были нарушения сотовой связи".





По причине урагана частично оказалась повреждена кровля на некоторых домах. В условиях нулевой видимости затруднена работа транспорта. Это касается такси и автобусов. В аэропорту Анадыря предельно серьезно пострадали сразу несколько вертолетов.





Напомним, что столь мощный циклон обрушился на Чукотку вчера, во второй половине дня, 29 декабря. Ураганный ветер можно было наблюдать в Анадыре и Анадырском районе. Шел очень сильный снег. К утру погода начала успокаиваться.





Несколько слов о ликвидации последствий. Этим вопросом заняты специалисты управления МЧС России по Чукотскому округу. Именно они ликвидируют последствия мощного циклона с ураганным ветром в ряде населенных пунктов региона.





Назаров сообщил, что “ветер при порывах достигал 46 метров в секунду. Произошло отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах. Был закрыт аэропорт Угольный и федеральная автодорога. Во время непогоды специалисты МЧС оказывали необходимую помощь врачам скорой в доставке пациентов в лечебные учреждения”.





В настоящее время погода в Чукотском округе стабилизировалась. Скорость ветра составляет 10-11 метров в секунду. Сотрудники МЧС задействованы на ликвидации последствий стихии. Они продолжают оказывать помощь медикам в доставке пациентов, гражданам в эвакуации застрявших в сугробах автомобилей.





В пресс-службе правительства Чукотского округа сообщили, что энергоснабжение всех населенных пунктов, где из-за ураганного ветра произошло отключение, в настоящий момент восстановлено. К этому времени расчистили дороги. Что касается транспортного сообщения, прерванного в Анадыре и поселке Угольные копи, к этому времени оно возобновлено.





В настоящий момент специалисты правительства совместно с сотрудниками МЧС и коммунальными организациями начали оценивать ущерб, нанесенный стихией. Обратим внимание, что очень сильно пострадали морской порт и аэропорт Анадыря.





Текст: Т. Сокот



