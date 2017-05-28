Сердцеед Леонардо Ди Каприо закрутил роман с Беллой Хадид

По сведениям зарубежных СМИ, голливудский красавчик, во время Каннского кинофестиваля не терял зря времени. Он знакомился и флиртовал со многими молоденькими знаменитостями, но как и многие другие гости мероприятия, обратил внимание на Беллу Хадид. К слову, девушка не так давно тоже разорвала отношения со своим бойфрендом, музыкантом из группы The Weeknd. Поговаривают, что на вечеринке amFAR Лео и Белла практически все время находились рядом друг с другом.

Однако и Белла и Леонардо уходят от вопросов журналистов, и не комментируют свои взаимоотношения.

Напомним, новые отношения у Лео начались после расставания с 25-летней моделью Ниной Агдал, с которой он встречался на протяжении двух лет, но до свадьбы дело так и не дошло.

Текст: Е. Скобелева