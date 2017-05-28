Сердцеед Леонардо Ди Каприо закрутил роман с Беллой Хадид
Еще на днях Леонардо Ди Каприо возглавлял список самых завидных женихов, а сегодня западные СМИ распространяют информацию о том, что актер снова закрутил новый роман. На этот раз новой пассией знаменитости стала 22-летняя модель Белла Хадид.
По сведениям зарубежных СМИ, голливудский красавчик, во
время Каннского кинофестиваля не терял зря времени. Он знакомился и флиртовал
со многими молоденькими знаменитостями, но как и многие другие гости
мероприятия, обратил внимание на Беллу Хадид. К слову, девушка не так давно
тоже разорвала отношения со своим бойфрендом, музыкантом из группы The Weeknd.
Поговаривают, что на вечеринке amFAR Лео и Белла практически все время
находились рядом друг с другом.
Однако и Белла и Леонардо уходят от вопросов журналистов, и
не комментируют свои взаимоотношения.
Напомним, новые отношения у Лео начались после расставания с
25-летней моделью Ниной Агдал, с которой он встречался на протяжении двух лет,
но до свадьбы дело так и не дошло.
Текст: Е. Скобелева