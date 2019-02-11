Почему дикие свиньи вызывают ажиотаж в Гонконге

В этом месте несколько недель назад семья Уолша встретила необычных соседей: трио кабанов. "Они очень ручные и дружелюбные", - говорит Уолш, рассказывая о том, как они вместе внимательно следят за ними.







Сегодня подобные встречи с этим трио становятся неотъемлемой частью жизни Гонконга.





Согласно обнародованным данным Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды (AFCD), за последние пять лет число сообщений о наблюдениях и неприятностях на скважинах увеличилось более чем в два раза.





Звери, которые могут весить до 200 килограммов (440 фунтов) и могут достигать до 2 метров (6,5 футов) в длину, недавно взбесились в финансовом районе Гонконга, бродили среди самолетов в Международном аэропорту Гонконга и посеяли хаос в торговом центре.





Гонконг славится своими густыми городскими районами и ослепительными небоскребами. Но освоено менее 25% его земель, а загородные парки и заповедники составляют 40% территории.





Приблизительно вся застройка на острове Гонконг втиснута в узкую полосу пригодной для использования земли по всему его периметру. Для местных жителей это всего лишь короткий шаг от бетонных джунглей до субтропического тропического леса, который процветает на крутых скалистых холмах. Благодаря этому в жилых районах можно наблюдать змей, обезьян, дикобразов. В прошлом столетии тигры все еще рыскали по частям Гонконга, но с тех пор, как они вымерли, самым крупным диким животным здесь, является кабан - местная дикая свинья. До сих пор так и никто точно не знает, сколько кабанов в Гонконге. По этому поводу запланировано расследование.

Текст: Т. Сокот



