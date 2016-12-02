На Транскавказской магистрали и Военно-Грузинской дороге развернули несколько пунктов обогрева

Пункты обогрева развернули на перекрытых по причине непогоды Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали. В них люди ожидают возобновления движения, также имеют возможность отдохнуть и согреться. Это сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального центра МЧС.







В СМИ об этих пунктах представлена следующая информация: - "на участке автодороги Владикавказ - Нижний Ларс в районе поселка Редант и в районе поста ДПС на въезде в республику силами Владикавказского пожарного гарнизона развернуты пункты обогрева вместимостью до 30 человек, где люди, ожидающие возобновления движения по Военно-Грузинской дороге, могут отдохнуть и выпить горячего чая".





В том числе в Верхнем Ларсе в районе пункта пропуска расположена гостиница и кафе для водителей. Вместимость до 30 человек. Также есть комната матери и ребенка на 10 мест и душевые.





Люди ожидают возобновления движения. Они могут разместиться в гостинице "Барс", вместимость которой до 30 постояльцев. Она расположена в населенном пункте Чми. Здесь же находится кафе-столовая на 40 мест.





В пресс-службе сообщили, что "питание при необходимости будет осуществляться за счет администрации города Владикавказа. При необходимости водители могут пополнять запасы горючего на АЗС "Рома" в 8 км от Верхнего Ларса и в 14 км от Реданта". Кстати, еще один пункт обогрева развернут в районе населенного пункта Бурон, Транскавказская магистраль.





Поскольку сегодня обильный снегопад, он спровоцировал сход лавин. Также на территории Грузии запретили движение всех транзитных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге сразу в обоих направлениях. Речь идет об участке Владикавказ - Нижний Ларс. Также запрещено движение на Транскавказской магистрали (Транскам), участок Бурон – Северный, портал Рокского туннеля.





Несколько слов о Транскаме. Это единственная дорога, связывающая Россию и Южную Осетию. Ее основная часть маршрута проходит по высокогорью. Напомним, что военно-Грузинская дорога связывает Россию с Закавказьем.





Текст:

Т. Сокот



