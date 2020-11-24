О том, что капитализация Tesla превысила $500 миллиардов





Да, кстати, с начала текущего года акции компании выросли в цене. Они изменились более чем в шесть раз.

Ранее, акции Tesla планируется включить в индекс Dow Jones. После того, как об этом объявят, то стоимость бумаг прибавила 28%.

Текст: Т. Сокот



