О том, что капитализация Tesla превысила $500 миллиардов
24.11.2020 23:19 / Автомобили / Прочли: 451 человек
Обратим внимание на капитализацию производителя электрокаров Tesla. Она по состоянию на 24 ноября превысила $500 миллиардов.
Да, кстати, с начала текущего года акции компании выросли в цене. Они изменились более чем в шесть раз.
Ранее, акции Tesla планируется включить в индекс Dow Jones. После того, как об этом объявят, то стоимость бумаг прибавила 28%.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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