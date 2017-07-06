В результате ДТП с пассажирским автобусом в Дагестане пострадали приблизительно 20 человек

В Тарумовскую районную больницу в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на севере Дагестана доставили приблизительно 20 человек. Это сообщение принадлежит Ларисе Мельниковой, главному врачу медицинского учреждения.







Мельникова сообщила, что "после ДТП с участием рейсового автобуса к нам доставили 19 человек, из них двое - дети. Госпитализирована только одна женщина, у нее сотрясение головного мозга и ушибы. Все остальные получили амбулаторную помощь, в том числе и дети".





Это происшествие прокомментировали в пресс-службе МВД республики, сообщив о трех пострадавших.





В пресс-службе республиканского МВД."Авария произошла на участке трассы, где проводились дорожные работы. Водитель автобуса не заметил предупреждающие знаки и положил автобус на бок".





В ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что это было ДТП с участием рейсового автобуса "Икарус". Транспортное средство следовало по маршруту Черкесск – Махачкала. Согласно уточненной информации это ДТП случилось на 299 км федеральной автодороги Махачкала - Астрахань между населенными пунктами Тарумовка и Раздолье, Тарумовский район Дагестана.





В ведомстве сообщили, что "водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи доставлены в Тарумовскую районную больницу. Движение на данном участке автодороги не нарушено, возгорания на месте происшествия нет".





Ликвидировать последствия происшествия привлечены 30 человек. В своей работе они активно используют девять единиц техники. От МЧС принимают участие семь человек. Эти люди в своей работе используют две единицы техники.





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Т. Сокот