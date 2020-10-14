В планах Google создать крупнейшую сеть для оповещения о землетрясениях





На официальном сайте Google представлена информация о том, что "….телефон на Android может стать частью системы оповещения о землетрясениях, где бы вы ни жили. Это означает, что ваш телефон может быть мини-сейсмометром и присоединиться к миллионам других телефонов на Android, чтобы создать самую большую в мире систему по распознаванию землетрясений".

Представители компании говорят о том, что смартфоны оснащены маленькими акселерометрами. Они способны фиксировать сигналы, которые свидетельствуют о землетрясении поблизости.

Все такие данные с огромного количества гаджетов по всей Земле отправляются на специально созданный сервер. Он обрабатывает входящие данные, определяя, действительно ли в какой-то точке начинается землетрясение.

Информация о сейсмоактивности выдается в специальном окне по запросу в поисковой строке Google.

Позже в планах компании рассылать уведомления о землетрясениях жителям всех стран.

Текст: Т. Сокот



