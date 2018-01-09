По причине снегопада закрыли аэропорт Южно-Сахалинска

Аэропорт Южно- Сахалинска перестал работать по причине снежного циклона. Эта информация справочной аэропорта. Ее представители сообщили следующее: - "аэропорт закрыт по метеоусловиям с 23:00 до 06:00 10 января местного времени".







Обратим внимание общественности на тот факт, что на утро 10 января было принято перенести рейсы в Москву, Сеул, Хабаровск, Курильск, Южно-Курильск.





Напомним, что Сахалинская область до сих пор находится под воздействием циклона. Он как раз принес в южные районы острова Сахалин сильный снег. Ветер с порывами до более чем 20 м/с тоже по причине циклона.





Завтра, 10 января непогода коснется Курильских островов – Курильского и Южно-Курильского районов.





По причине непогоды было решено остановить работу паромной переправы Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край). Напомним, что она связывает Сахалин с материком. Также закрыто оказалось движение на некоторых автодорогах, было принято отменить рейсы сразу нескольких междугородних автобусных маршрутов.





Текст: Т. Сокот



