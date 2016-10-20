Петербуржский педофил через 17 лет совершил нападение на ребенка бывшей жертвы

В Кронштадте, входящем в состав Петербурга, сотрудники правоохранительных органов по заявлению молодой горожанки провели задержание 50-летнего местного жителя, который в марте нынешнего года два раза совершил действия сексуального характера с ее девятилетней дочерью. Как выяснилось, около полутора десятка лет назад этот же человек вернулся с мест заключения, где отбывал срок за преступление того же характера, совершенное в отношении матери девочки.

Кронштадтца по фамилии Садов арестовали 19 октября. Педофилу инкриминируют удовлетворение сексуальных потребностей с лицом, заведомо не достигшым 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния малолетней (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Когда правоохранители подняли досье подозреваемого, обнаружилось, что он был судим за аналогичное преступление ранее. Осенью 1999 года Кронштадтский суд вынес мужчине приговор по статье 135 УК РФ — «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста». Более того, жертвой извращенца 17 лет назад стала десятилетняя школьница, ныне являющаяся матерью малолетней дочери, на которую Садов, по данным следствия, напал в марте текущего года.

По первому приговору извращенца отправили в тюрьму на два с половиной года. Отметим, что кратное ужесточение наказания за сексуальные преступления против детей было введено лишь в 2009 году.

Подозреваемый на постоянной основе трудоустроен не был, перебивался подработками, жил сам. На данный момент он сознался в содеянном и был опознан девочкой, над которой надругался. Теперь, когда за окном уже не «гуманные» к растлителям 90-е, за свои действия фигурант криминального дела может загреметь за решетку на 20 лет.

Текст: Е. Скобелева