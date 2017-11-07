Полиция пригорода Сидней: в школу врезался автомобиль

Несколько слов об этом инциденте: известно, что машина врезалась в пристройку школы, которая находится в пригороде Сиднея, Австралия.







В результате этой аварии погибли двое детей, еще 23 человека в числе пострадавших.





Всего госпитализировали пятеро восьмилетних школьников. К огромному сожалению, двое из них скончались в больнице. Медики оценили состояние двух, которые находятся в больнице девочек, как стабильное. Однако, состояние еще одной девочки - серьезное. Остальные пострадавшие дети и их учитель чувствуют себя хорошо. Им оказали помощь на месте.





Несколько слов о происшествии. Оно произошло приблизительно в 9:45 по местному времени (1:45 мск). В это время автомобиль свернул с проезжей части. Практически, он протаранил школьную пристройку. Однако, на момент аварии в ней проходили занятия.





Происшествие прокомментировал представитель полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс. Он сообщил, что представители правоохранительных органов "не рассматривают случившееся, как преднамеренные действия водителя", и что находившаяся за рулем 52-летняя женщина "доставлена в больницу для взятия проб крови и мочи".





На место этого инцидента отправились восемь машин и еще один вертолет скорой помощи.





Напомним, что в сиднейском районе Гринэйкр, где этот инцидент случился, живет достаточно много выходцев из стран Ближнего Востока.





Текст: Т. Сокот



