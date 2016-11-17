В котельной в Приамурье произошел взрыв: погиб человек

В настоящий момент следователи заняты проверкой по факту взрыва с последующим возгоранием. Напомним, что инцидент произошел на котельной "Амурсельмаш", город Белогорск, Амурская область. В результате случившегося погиб один человек погиб, еще двое доставлены в лечебное учреждение. Это сообщение пресс-службы регионального следственного управления СК РФ.







О происшествии в Белогорске в котельной, где произошли взрыв и возгорание приемной емкости мазутослива, известно, что погибшим оказался представитель компании-поставщика мазута.





В ведомстве сообщили, что "по результатам проверки будет принято процессуальное решение".





В пресс-службе сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С ними вместе активно работают сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области.





В региональном следственном управлении сообщили, что "по предварительной информации, произошла детонация паров мазута. Котельная продолжает работать в штатном режиме, сбоя в теплоснабжении жителей города не допущено".





Что касается причины инцидента – это несоблюдение мер безопасности. Сообщение этого характера представлено пресс-службой регионального правительства.





Ее сообщение носит следующий характер: - "в Белогорске во время слива мазута на мазутонасосной станции произошло возгорание паров в приемной емкости. Происшествие может быть связано с несоблюдением мер безопасности".





На место происшествия отправился министр ЖКХ области Сергей Гордеев.





К этому времени возникший после взрыва пожар удалось локализовать. О сложившейся ситуации уже доложили губернатору Амурской области Александру Козлову. В курсе случившегося и правительство региона.





По факту взрыва и пожара на котельной "Амурсельмаш", город Белогорск, Амурская область, прокуратура начала проверку.





Известно, что в результате случившегося погиб один человек, а двоих доставили в лечебное учреждение. Погибшим в результате ЧП оказался представитель компании-поставщика мазута. Его засыпало грунтом. У одного их пострадавших вывих тазобедренного состава. Он находится в Белогорской больнице. Об этом общественность проинформировал старший помощник прокурора области Валентин Бурсянин.





Он сообщил, что "прокурор области незамедлительно поручил провести проверку по факту происшествия на котельной в Белогорске и гибели там человека".





В результате случившегося проводились поисковые работы. Они продолжались приблизительно 30 минут. Их осложнили дым и пар.





В городском управлении ЖКХ отметили, что все объекты коммунального хозяйства работают в штатном режиме. Происшествие не повлияло на функционирование систем жизнеобеспечения города.





Кстати, само ЧП не повлияло на работу котельной. В пресс-службе администрации города сообщили, что взорвалась приемная емкость мазутослива. Она находится на расстоянии от котельной и под землей. Все объекты ЖКХ Белогорска продолжают работу в штатном режиме.





В пресс-службе, ссылаясь на данные коммунального предприятия "Городские энергетические сети" сообщили, что котельная "Амурсельмаш" продолжает бесперебойное обеспечение теплом 47 многоквартирных домов и 11 социальных объектов".





Текст:

Т. Сокот



