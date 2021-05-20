Covid-19: что пошло не так в Сингапуре и Тайване?
20.05.2021 09:43 / Общество / Прочли: 290 человек
Но в этом месяце в Сингапуре и на Тайване наблюдался внезапный и агрессивный рост случаев заражения: в Сингапуре только на прошлой неделе специалисты зарегистрировали 248 новых случаев, а на Тайване - 1200 местных инфекций.
Covid-19: что пошло не так в Сингапуре и Тайване?
В этом месяце в Сингапуре и на Тайване наблюдался внезапный и агрессивный рост случаев заражения: в Сингапуре только на прошлой неделе специалисты зарегистрировали 248 новых случаев, а на Тайване - 1200 местных инфекций.
По мировым стандартам эти цифры могут показаться небольшими, но для этих мест такие цифры немыслимы всего несколько месяцев. Так что же именно пошло не так?
Тайвань был одним из первых стран, где запретили визиты иностранцам почти сразу после того, как Китай сообщил о появлении вируса.
Ситуацию прокомментировал доцент Линь Сянь-хо из Национального университета Тайваня, сообщив о том, что больницы прекратили агрессивное тестирование людей на Covid, даже тех, у кого есть лихорадка - распространенный симптом вируса.
В середине февраля на Тайване проводилось всего 0,57 вирусных тестов на 1000 человек. Это по сравнению с показателем в Сингапуре 6,21 и 8,68 в Великобритании примерно за тот же период.
«Существовало общее предположение, что даже у людей, проявляющих симптомы, вероятность заражения Covid-19 практически равна нулю», - сказал доктор Линь добавив, что это связано с убеждением, что вирус не сможет прорваться через прочные границы Тайваня.
«Врачи не воспринимали это всерьез, больницы не были готовы, они мало отслеживали контакты.
Тайвань смягчил свои карантинные требования для невакцинированных пилотов авиакомпаний с первоначального 14-дневного периода до пяти дней, а затем всего на три дня.
Затем вирус распространился по сообществу, в конечном итоге достигнув тайваньских «чайных домиков» - развлекательных заведений для взрослых.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Covid: Китай наносит ответный удар, поскольку США пересматривают теорию утечки из лабораторий Ухани
27.05.2021 22:04 / В миреСотрудники службы безопасности следят за пределами Уханьского института вирусологии во время визита группы Все...
Ормузский пролив: США обстреляли иранские лодки в Персидском заливе
27.05.2021 20:42 / В миреПодводная лодка с управляемыми ракетами USS Georgia проходит через Ормузский пролив с ракетными крейсерами USS...
Белорусские тюрьмы: истории страха и насилия
27.05.2021 20:12 / КриминалСкорая помощь въехала в следственный изолятор Минска, 13 августа 2020 г.Многие из задержанных в Минске в авгус...
Насилие в Иерусалиме: после ракетных обстрелов по Газе обрушились смертельные удары с воздуха
27.05.2021 19:57 / В миреИзраильские военные нанесли авиаудары по сектору Газа, 10 мая 2021 г....
Сомали согласовала путь к президентским выборам
27.05.2021 19:33 / ПолитикаПолномочия президента Фармаджо истекли в феврале. ...
Строительная площадка Amazon снова приостановилась
27.05.2021 19:30 / КриминалAmazon снова временно приостановила строительство нового склада в США после того, как на этом месте обнаружили...
Интернет-магазины: ловушка нашей жизни или маст-хэв?!
27.05.2021 11:12 / ОбществоВ наши дни многие финансовые и торговые операции проводятся посредством компьютерных сетей, а основным инструм...
Covid: Пакистан ввел частичную изоляцию в связи с праздником Курбан-байрам
26.05.2021 22:40 / ПроисшествияАпрель стал самым смертоносным месяцем пандемии для Пакистана, подтверждено более 3000 смертей....
Посредники государственного переворота встретились с военными лидерами Мали
26.05.2021 22:31 / В миреБывший президент Нигерии Гудлак Джонатан прибывает в отель в Бамако, Мали - 26 мая 2021 года....
Боевики убивают нигерийских полицейских на волне насилия
26.05.2021 09:53 / В миреПо меньшей мере четыре полицейских убиты в результате последнего нападения на полицейские участки на юго-восто...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар