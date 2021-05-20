Covid-19: что пошло не так в Сингапуре и Тайване?

В этом месяце в Сингапуре и на Тайване наблюдался внезапный и агрессивный рост случаев заражения: в Сингапуре только на прошлой неделе специалисты зарегистрировали 248 новых случаев, а на Тайване - 1200 местных инфекций.

По мировым стандартам эти цифры могут показаться небольшими, но для этих мест такие цифры немыслимы всего несколько месяцев. Так что же именно пошло не так?

Тайвань был одним из первых стран, где запретили визиты иностранцам почти сразу после того, как Китай сообщил о появлении вируса.

Ситуацию прокомментировал доцент Линь Сянь-хо из Национального университета Тайваня, сообщив о том, что больницы прекратили агрессивное тестирование людей на Covid, даже тех, у кого есть лихорадка - распространенный симптом вируса.

В середине февраля на Тайване проводилось всего 0,57 вирусных тестов на 1000 человек. Это по сравнению с показателем в Сингапуре 6,21 и 8,68 в Великобритании примерно за тот же период.

«Существовало общее предположение, что даже у людей, проявляющих симптомы, вероятность заражения Covid-19 практически равна нулю», - сказал доктор Линь добавив, что это связано с убеждением, что вирус не сможет прорваться через прочные границы Тайваня.

«Врачи не воспринимали это всерьез, больницы не были готовы, они мало отслеживали контакты.

Тайвань смягчил свои карантинные требования для невакцинированных пилотов авиакомпаний с первоначального 14-дневного периода до пяти дней, а затем всего на три дня.

Затем вирус распространился по сообществу, в конечном итоге достигнув тайваньских «чайных домиков» - развлекательных заведений для взрослых.



