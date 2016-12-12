В ХМАО десять детей отравились угарным газом

Отравившимися детьми оказались члены одной семьи, которая проживает в частном доме.







В настоящий момент следователи занялись проверкой по факту отравления 10 детей угарным газом, поселок Солнечный, что расположен рядом с городом Ураем, Ханты-Мансийский автономный округ Югри. Это сообщение пресс-службы окружного управления СК РФ.





Отравившимися оказались дети - члены одной семьи, которая проживает в частном доме.





В пресс-службе о случившемся представлена следующая информация: - "сегодня днем к нам поступило сообщение об отравлении 10 детей угарным газом. По последним данным, дети находятся под присмотром врачей, их здоровью ничего не угрожает. По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".





Здесь обратили внимание на то, что газовый котел, находившийся в доме, исправен. В последний раз его проверяла газовая служба 29 ноября текущего года.

В СМИ о случившемся представлена следующая информация: "угарный газ скопился в доме из-за наледи на трубе, которая образовалась из-за перепада температур. Сейчас назначена комплексная экспертиза для установления точных причин произошедшего".





В правоохранительных органах столицы сообщили, что из десяти госпитализированных детей восемь уже выписали из больницы. В настоящий момент двое еще продолжают лечиться.





Текст:

Т. Сокот



