Происшествие в Мурманске: БТР протаранил подрезавший его микроавтобус

Это было ДТП с участием бронетранспортера. Оно случилось в Мурманской области. Таково сообщение пресс-службы Северного флота.







Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "В районе Росляково Мурманска при марше организованной колонны военной техники морской пехоты Северного флота в сопровождении автомобиля ВАИ произошло дорожно-транспортное происшествие".





Несколько слов о водителе микроавтобуса. Он во время обгона колонны военной техники занял в ней место. Дальше затормозил перед следовавшим за ним бронетранспортером БТР-80. Невзирая на то, что была попытка экстренного торможения и попытка уйти вправо, боевая машина наехала на микроавтобус. У иномарки незначительные повреждения кузова. Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Бронетехника повреждений не имеет.





Согласно предварительной оценке, ДТП случилось по причине нарушения правил движения водителем микроавтобуса.





Окончательные выводы за сотрудниками АИ и ГИБДД. Они проводили разбирательство на месте ДТП.





Текст:

Т. Сокот



