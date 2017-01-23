Происшествие в Камеруне: разбился вертолет, на борту которого находился генерал

Шесть человек, среди которых и генерал армии Камеруна, погибли вчера вечером в после того, как вертолет, на борту которого они находились, потерпел крушение. Авиакатастрофа случилась рядом с границей Нигерия. Это сообщение камерунских властей.







Они сообщили, что помимо генерала, жертвами оказались три чиновника и два члена экипажа.





Известно, что вертолет выполнял задание, которое имело отношение к ликвидации боевиков группировки "Боко харам", север Камеруна.





Напомним, что действующая в Нигерии исламистская часто нападает на соседние страны. В частности, это касается Камеруна.





Напомним, что в марте прошлого года экстремисты присягнули на верность террористической организации "Исламское государство". Кстати, эта организация запрещена в РФ.





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Т. Сокот



