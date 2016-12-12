В Подмосковье пьяная полицейская убила двух пешеходов





Оба пешехода после сильного удара, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончались на месте. Произошел трагический инцидент на улицей 2-й Московской. Как оказалось, автомобилистка, находившаяся за рулем, работает в местном отделе полиции. Как уточняется, полицейская сбила двух человек на личном автомобиле и не в служебное время.