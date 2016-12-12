В Подмосковье пьяная полицейская убила двух пешеходов
12.12.2016 16:06 / Происшествия / Прочли: 180 человек
Сотрудница правоохранительных органов, находясь за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбила насмерть двух человек. как отмечают в региональном главке полиции, в момент дорожно-транспортного происшествия женщина-полицейская не была на службе.
В воскресенье, 11 декабря, женщина-водитель в подмосковном Серпухове стала виновницей смертельного ДТП: автомобиль под ее управлением совершил наезд на мужчину и женщину, пересекавших проезжую часть по "зебре".
Оба пешехода после сильного удара, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончались на месте. Произошел трагический инцидент на улицей 2-й Московской. Как оказалось, автомобилистка, находившаяся за рулем, работает в местном отделе полиции. Как уточняется, полицейская сбила двух человек на личном автомобиле и не в служебное время.
Усугубляет ее вину то, что авто-леди в погонах, ко всему прочему, в момент ДТП была в состоянии алкогольного опьянения.
Относительно фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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