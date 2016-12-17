Минобороны США требует от властей Китая возврата захваченного дорогого подводного дрона





Пресс-секретарь ведомства Питер Кук убеждает, что американский аппарат не шпионил и не выискивал в чужих водах секретную информацию, а всего лишь собирал океонографические данные о солености и температуре воды, скорости звука и тому подобное. Также официальный представитель Пентагона отметил, что китайские военнослужащие, захватив дрон, который, кстати, стоит около 115 тысяч долларов, действовали незаконно. Тогда как океанологи работали в этом секторе в рамках международного права.





Как поинформировал Кук, пока что Китай игнорирует обращение американской стороны, официального ответа из Пекина на запрос не последовало.





Известно, что китайцы перехватили подводный беспилотный аппарат вчера, когда американские ученые-океанологи остановились в ста километрах от филиппинского залива Субик-Бей.





Текст: Е. Скобелева