Минобороны США требует от властей Китая возврата захваченного дорогого подводного дрона
17.12.2016 10:53 / Политика / Прочли: 115 человек
Пентагон потребовал от Китая незамедлительно возвратить захваченный китайскими военными беспилотный подводный дрон стоимостью 115 тысяч долларов.
После того как в пятницу китайские армейцы у берегов Филиппин захватили американский подводный дрон, Министерство обороны США обратилось к властям КНР с требованием вернуть дорогостоящее оборудование, принадлежащее Штатам. Текс претензии вывесили на официальном сайте Пентагона.
Пресс-секретарь ведомства Питер Кук убеждает, что американский аппарат не шпионил и не выискивал в чужих водах секретную информацию, а всего лишь собирал океонографические данные о солености и температуре воды, скорости звука и тому подобное. Также официальный представитель Пентагона отметил, что китайские военнослужащие, захватив дрон, который, кстати, стоит около 115 тысяч долларов, действовали незаконно. Тогда как океанологи работали в этом секторе в рамках международного права.
Как поинформировал Кук, пока что Китай игнорирует обращение американской стороны, официального ответа из Пекина на запрос не последовало.
Известно, что китайцы перехватили подводный беспилотный аппарат вчера, когда американские ученые-океанологи остановились в ста километрах от филиппинского залива Субик-Бей.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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