Доктор о структурных и функциональных особенностях лимфатических сосудов центральной нервной системы

Лимфатическая система – составная часть сосудистой. Она представляет собой как бы добавочное русло венозной системы, в тесной связи с которой развивается и с которой имеет сходные черты строения (наличие клапанов, направление тока лимфы от тканей к сердцу).







Недавнее открытие «недостающего звена» между мозгом и иммунной системой может привести к полному пересмотру учебников по биологии. Связь через сосуды лимфатической системы, которые проходят через синусы, ранее не была идентифицирована и считалась не существующей. Тем не менее, истинная значимость открытия заключается в потенциальных его последствиях для исследования и лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз.





Недавно открытые сосуды лимфатической системы центральной нервной системы следуют по основному кровеносному сосуду вниз в пазухи, область, в которую традиционно трудно получить изображения. Их присутствие вызывает волнение в медицинском мире, так как ответственные исследователи полагают, что сосуды могут помочь объяснить современные медицинские мистерии, например, почему у пациентов с болезнью Альцгеймера есть скопления больших белковых бляшек в мозге.

Увлекательное открытие было сделано исследователями из Медицинской школы Университета Вирджинии. Сегодня результаты этого исследования доступны в онлайн-журнале Nature. Открытие стало возможным благодаря работе Антуана Лувэу, докторанта в лаборатории доктора Джонатана Кипниса из UVA. Даже Кипнис с самого начала скептически отнесся к подлинности результатов этого исследования.





Он свое мнение в пресс-релизе выразил следующим образом: - «Я действительно не верил, что в теле есть тела, о которых мы не знаем. Я думал, что человеческое тело максимально изучено. Я думал, что эти открытия закончились где-то в середине прошлого века, но, судя по всему, нет».





Используя недавно разработанный метод, команда смонтировала менингены, мембраны, закрывающие мозг, на одном слайде, чтобы за ними лучше наблюдать. Только после этого удалось заметить неуловимые лимфатические сосуды головного мозга.





Что обозначают результаты исследования для науки?

Команда считает, что «недостающее звено» между мозгом и иммунной системой может объяснить, почему некоторые болезни, такие как болезнь Альцгеймера, могут вызвать накопление зубного налета в мозге. Кипнис полагает, что эта бляшка может быть результатом менингеальных лимфатических сосудов, не эффективно устраняющих накопление до того, как оно достигнет мозга. Хотя ученые в настоящее время не уверены, что провоцирует гибель клеток и потерю тканей в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Считается, в этом процессе огромная роль принадлежит накоплению бляшек.





Исследователи надеются, что это открытие не только пролило свет на мозг. По словам Кипниса, результаты этого исследования могут полностью изменить то, как мы воспринимаем нейроиммунное взаимодействие. Он так по этому поводу выразился: - «Мы полагаем, что у каждого неврологического заболевания свой иммунный компонент и эти сосудам в этом вопросе принадлежит своя роль, в некоторой степени даже главная», считает Кипнис. «Трудно представить, что эти сосуды не были бы вовлечены в [неврологическую] болезнь с иммунным компонентом».





Судя по всему, сосуды выглядят по-разному с возрастом, что заставило исследователей предположить, что им принадлежит определенная роль в процессе старения.

Текст: Т. Сокот



