Более тридцати заключенных нашли мертвыми в одной из тюрем Бразилии

По меньшей мере 33 заключенных мертвые в тюрьме, что расположена на севере Бразилии. Это сообщение принадлежит властям штата Рорайма, так как именно на территории этого штата и произошло ЧП.







Трагедию прокомментировало Министерство юстиции и гражданских вопросов, сделав следующее завяление на днях "Аграрном пенитенциарном учреждении Монте-Кристо" зарегистрировали 33 смерти. В настоящий момент ситуация находится под контролем, а бойцы Батальона специальных операций (элитного подразделения военной полиции) присутствуют на территории данной тюрьмы".





В документе ничего не сказано о причинах случившегося.





В СМИ обнародована информация о том, что все погибшие – это жертвы противостояния двух соперничающих группировок наркомафии - "Красного командования" и "Первого командования столицы".





В настоящий момент в пенитенциарном учреждении содержатся 1475 преступников. Однако, сама тюрьма рассчитана на 750 человек.





Это был один из самых масштабных в истории южноамериканской страны тюремный бунт. Напомним, что он случился 1 января в городе Манаус, штат Амазонас. В ходе беспорядков, которые начались по причине противостояния двух враждующих группировок, погибли сразу 56 человек. Согласно неофициальным данным, в пенитенциарном учреждении содержалось следующее количество - 1586 человек, в то время как оно рассчитано на 568 человек.





Текст: Т. Сокот



