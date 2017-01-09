Более тридцати заключенных нашли мертвыми в одной из тюрем Бразилии
09.01.2017 09:38 / Общество / Прочли: 109 человек
Все погибшие – это жертвы противостояния двух соперничающих группировок наркомафии - "Красного командования" и "Первого командования столицы".
По меньшей мере 33 заключенных мертвые в тюрьме, что расположена на севере Бразилии. Это сообщение принадлежит властям штата Рорайма, так как именно на территории этого штата и произошло ЧП.
Трагедию прокомментировало Министерство юстиции и гражданских вопросов, сделав следующее завяление на днях "Аграрном пенитенциарном учреждении Монте-Кристо" зарегистрировали 33 смерти. В настоящий момент ситуация находится под контролем, а бойцы Батальона специальных операций (элитного подразделения военной полиции) присутствуют на территории данной тюрьмы".
В документе ничего не сказано о причинах случившегося.
В СМИ обнародована информация о том, что все погибшие – это жертвы противостояния двух соперничающих группировок наркомафии - "Красного командования" и "Первого командования столицы".
В настоящий момент в пенитенциарном учреждении содержатся 1475 преступников. Однако, сама тюрьма рассчитана на 750 человек.
Это был один из самых масштабных в истории южноамериканской страны тюремный бунт. Напомним, что он случился 1 января в городе Манаус, штат Амазонас. В ходе беспорядков, которые начались по причине противостояния двух враждующих группировок, погибли сразу 56 человек. Согласно неофициальным данным, в пенитенциарном учреждении содержалось следующее количество - 1586 человек, в то время как оно рассчитано на 568 человек.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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