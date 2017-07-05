Происшествие в проливе Па-де-Кале: танкер столкнулся с иным грузовым судном

Несколько слов о столкновении танкера, который перевозил 38 тысяч тонн нефти, и грузового судна. Это происшествие произошло в проливе Па-де-Кале, практически между материковой частью Европы и островом Великобритания.







В результате ЧП пострадавшие отсутствуют.





Столкновение случилось в территориальных водах Великобритании. Хорошо, что специалистами не обнаружено разлива нефти.





Оба судна шли под флагами Гонконга. Обратим внимание, что танкер "Сифронтье" отклонился от курса. Судно дрейфует. Известно, что на его борту находились 27 членов экипажа. На другом судне, которое сохранило ход, находилось 22 человека.





На место ЧП оправились сразу два вертолета Агентства морской безопасности и береговой охраны Великобритании. Они сразу оценили все последствия столкновения.





В региональном оперативном центра наблюдения и спасения Франции сообщили о том, что пролив Па-де-Кале – это один из самых загруженных фарватеров. Ежегодно через этот пролив проходит очень много грузов - более 400 торговых судов.





Специалисты обратили внимание на то, что по причине сильных течений и очень частых туманов движение судов в этом район достаточно опасное.





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Т. Сокот



