Как выбрать беговую дорожку для дома?

Чтобы в придачу похвастаться перед подружками, девушки норовят выбрать спортивный зал подороже, ведь там и снаряжение лучше и условия комфортные. Но зачем тратить деньги на абонементы и ехать в специальные заведения, если можно заниматься бегом?





Ученые доказали, что такое не хитрое занятие позитивно влияет на весь организм. Во время таких тренировок, задействованы все группы мышц. Регулярные занятия колоссально изменят фигуру и сделают девушку более подтянутой. Бег тренирует дыхание и является отличной кардио-нагрузкой. Но что делать, если времени на пробежки нет, а из дома выходить совсем не хочется?





Покупка беговой дорожки поможет заниматься спортом, не выходя из дома. Такой тренажер позволяет держать тело в тонусе, накачать мышцы ягодиц, ног и других частей тела. Существуют дорожки разных ценовых категорий, поэтому девушка любого статуса и достатка сможет выбрать себе тренажер для дома. Подобрав компактную дорожку, вы и место в квартире, и идеальную форму тела сохраните.









Механические





Полотно дорожек такого типа приводится в движение самими бегающими. Стоимость их намного меньше, чем у электрических. Их можно разместить в любом месте, не думая, где бы найти розетку. Механические дорожки отлично заменят реальные пробежки на свежем воздухе. Из-за отсутствия мотора, их вес намного легче, что означает и легкий перенос в любое удобное место. Из минусов можно выделить такие:

Повышенная нагрузка на мышцы и суставы;



Отсутствие программ и подсчета калорий.



Выбрать беговую дорожку можно в интернет магазине Gipersport на сайте www.gipersport.ru.





Электрические





В отличие от механической беговой дорожки, электрическая беговая дорожка приводится в действие электродвигателем. Они намного популярнее, чем их собратья, ведь имеют панель управление, с помощью которого можно увидеть потраченные калории и устанавливать различные программы.





Мощность





Есть два параметра, на которые нужно обратить внимание – пиковая и постоянная мощность. Пиковая – это самая высокая мощность, до которой может разогнаться дорожка. Потоковая – это тот параметр, который определяет равномерность тяги во время бега.





Панель управления





Это полностью индивидуальный параметр, который нужно подбирать по своим предпочтениям. Существует множество наборов программ, которые помогут достичь успехов во время тренировок. На панели очень часто устанавливается счетчик калорий. Он покажет, насколько успешна тренировка. Многие панели позволяют поставить цель.



