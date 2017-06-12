В Томской области перевернулся автобус
12.06.2017 12:44 / Политика / Прочли: 261 человек
В результате аварии погиб ребенок - пятимесячный ребенок. Еще, к сожалению, пострадали 17 человек.
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в Томской области. Согласно предварительным данным увеличилось до 24 человек. Это сообщение принадлежит пресс-службе регионального управления СК.
Ранее было сообщение о том, что пострадали 17 человек и погиб ребенок.
В ведомстве сообщили, что "по предварительным данным, пострадали 24 человека, погиб пятимесячный ребенок".
В пресс-службе обратили внимание на то, что водитель автобуса прошел медицинское освидетельствование. Оно засвидетельствовало, что пьян он не был. Его стаж работы составил 30 лет.
Ранее было сообщение о том, что автобус с 27 пассажирами опрокинулся. Происшествие произошло сегодня, 261-й километр трассы Томск – Колпашево, район поселка Сугот. Этот инцидент случился приблизительно около полудня по местному времени (08:00 мск). Согласно обнародованным предварительным данным полиции, водитель автобуса не смог справиться с управлением.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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