В Томской области перевернулся автобус

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в Томской области. Согласно предварительным данным увеличилось до 24 человек. Это сообщение принадлежит пресс-службе регионального управления СК.







Ранее было сообщение о том, что пострадали 17 человек и погиб ребенок.





В ведомстве сообщили, что "по предварительным данным, пострадали 24 человека, погиб пятимесячный ребенок".





В пресс-службе обратили внимание на то, что водитель автобуса прошел медицинское освидетельствование. Оно засвидетельствовало, что пьян он не был. Его стаж работы составил 30 лет.





Ранее было сообщение о том, что автобус с 27 пассажирами опрокинулся. Происшествие произошло сегодня, 261-й километр трассы Томск – Колпашево, район поселка Сугот. Этот инцидент случился приблизительно около полудня по местному времени (08:00 мск). Согласно обнародованным предварительным данным полиции, водитель автобуса не смог справиться с управлением.





Текст: Т. Сокот



