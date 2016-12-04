В Москве горит детский сад

Известно, что возгорание случилось на втором этаже садика, расположенного на Дубнинской улице. По данным на последний момент, пожар потушен. Устанавливаются причины и нанесенный ущерб.

В северной части столицы огнем охвачено здание воспитательного учреждения для детей. В данный момент огнеборцы ликвидируют пожар.

Последние новости

ДТП в Крыму: четверо детей пострадали от наезда «Жигулей» под управлением 21-летнего юноши В райцентре Крыма, городе Советском, отечественный автомобиль наехал на четырех детей на обочине дороги. По со... В райцентре Крыма, городе Советском, отечественный автомобиль наехал на четырех детей на обочине дороги. По со...

Прожиточный минимум в РФ снижен по решению правительства По итогам третьего квартала прожиточный минимум в целом по стране снижен до 9889 рублей. Документ, устанавлива... По итогам третьего квартала прожиточный минимум в целом по стране снижен до 9889 рублей. Документ, устанавлива...

В Москве старик зарезал знакомого в ходе пьяной ссоры и сам сдался полиции Столичные полицейские задержали пожилого мужчину, подозреваемого в убийстве своего собутыльника. Накануне днем... Столичные полицейские задержали пожилого мужчину, подозреваемого в убийстве своего собутыльника. Накануне днем...

Россия может обеспечить голодающую Венесуэлу зерном Продажа российской пшеницы в Венесуэлу может начаться уже в первые месяцы 2017 года. Об этом сообщает Россельх... Продажа российской пшеницы в Венесуэлу может начаться уже в первые месяцы 2017 года. Об этом сообщает Россельх...

Как избавиться от выпадения волос Красивые и сильные волосы всегда считались одним из главных достоинств женщины. Однако здоровье нельзя просто ... Красивые и сильные волосы всегда считались одним из главных достоинств женщины. Однако здоровье нельзя просто ...

Исследователи Гроба Господнего в Иерусалиме подтвердили его подлинность Ученые, работающие в Иерусалиме на месте погребения и воскресения Иисуса Христа, заявили о подлинности Гроба Г... Ученые, работающие в Иерусалиме на месте погребения и воскресения Иисуса Христа, заявили о подлинности Гроба Г...

В одном из дворов жилого дома в Туве обнаружен еще один обломок «Прогресса МС-04» В Туве во дворе одного из частных домов села Эйлиг-Хем был обнаружен еще один обломок «Прогресса МС-04». Напом... В Туве во дворе одного из частных домов села Эйлиг-Хем был обнаружен еще один обломок «Прогресса МС-04». Напом...

В столичных аэропортах по причине неблагоприятных погодных условий отменено более 50 рейсов В настоящий момент как минимум семь рейсов задерживаются.... В настоящий момент как минимум семь рейсов задерживаются....

Число пострадавших в результате пожара, отель в Карачи, возросло до 70 Жертвами пожара оказались трое иностранцев. В настоящий момент их национальная принадлежность не уточняе... Жертвами пожара оказались трое иностранцев. В настоящий момент их национальная принадлежность не уточняе...

Два рейсовых автобуса столкнулись в Саратове В Заводском районе города Саратова столкнулись два автобуса марки «Мерседес». По информации городского отдела ... В Заводском районе города Саратова столкнулись два автобуса марки «Мерседес». По информации городского отдела ...



