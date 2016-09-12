В Германии в результате крушения пассажирского судна погибли два человека

В ходе случившегося происшествия погибли два человека. Это была авария с участием плавучего отеля на судоходном канале Рейн-Майн-Дунай, Германия. Таково сообщение полиции.







На борту судна находились 180 пассажиров и 49 членов экипажа. Оно направлялось в Будапешт. Инцидент случился в Баварии под городом Эрлангеном. Согласно обнародованным предварительным данным, судно въехало в мост. В результате полностью оказалась разрушена кабина управления.





В правоохранительных органах о происшествии сообщили следующее: - "Что касается погибших, речь идет о мужчинах 33 и 49 лет - членах экипажа".





По факту случившегося была проведена спасательная операция. Людей благодаря специальному аварийному трапу удалось перевести на берег. На месте происшествия работали приблизительно 200 спасателей.





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Т. Сокот



