В японской префектуре Тоттори произошло сильное землетрясение
21.10.2016 13:45 / Происшествия / Прочли: 80 человек
Метеорологическое агентство предупредило жителей японской префектуры Тоттори об угрозе цунами. Позже оно ее отменило.
Землетрясение, магнитуда которого 6,6, случилось в японской префектуре Тоттори. Таково сообщение Национального метеорологического агентства страны.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Метеорологическое агентство изначально предупредило жителей об угрозе цунами, однако позднее отменило ее.
Местные власти предупредили, что сохраняется опасность обрушения зданий. Могут возникнуть пожары.
Какие-либо сведения о пострадавших или разрушениях в настоящий момент отсутствуют.
Ранее в пятницу, район префектуры Тоттори, случилось иное землетрясение. Его магнитуда была меньше – 4,2.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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