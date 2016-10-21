В японской префектуре Тоттори произошло сильное землетрясение

Ранее в пятницу, район префектуры Тоттори, случилось иное землетрясение. Его магнитуда была меньше – 4,2.

Какие-либо сведения о пострадавших или разрушениях в настоящий момент отсутствуют.

Местные власти предупредили, что сохраняется опасность обрушения зданий. Могут возникнуть пожары.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Метеорологическое агентство изначально предупредило жителей об угрозе цунами, однако позднее отменило ее.

Землетрясение, магнитуда которого 6,6, случилось в японской префектуре Тоттори. Таково сообщение Национального метеорологического агентства страны.

Метеорологическое агентство предупредило жителей японской префектуры Тоттори об угрозе цунами. Позже оно ее отменило.

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