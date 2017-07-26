В Швейцарии поймали психа, который напал на прохожих с бензопилой

Неадекват с бензопилой, которого разыскивали на территории нескольких кантонов, – некий Франк Врусис. Он находился в бегах больше суток. 51-летнего мужчину поймали во вторник, примерно в восьмом часу вечера, в городе Тальвиль. Подробности швейцарские правоохранители обещают обнародовать завтра.



Напомним, 24 июля в швейцарском городе Шаффхаусен неизвестный, вооруженный цепной бензопилой, напал на пятерых сотрудников отделения кассы медицинского страхования страховой компании CSS Assurance. Двое человек получили серьезные повреждения. Преступник с места кровавой резни скрылся на автомобиле. Полиция довольно быстро установила личность подозреваемого. Его разыскивали по всей стране и на границе с ФРГ: предполагали, что скроется в соседнем государстве. Версию теракта следствие отбросило почти сразу.

Известно, что Врусис не имел определенного места жительства, ночевал в основном в лесу под городом. Ранее был судим за хранение оружия. Мотивы, двигавшие преступником, пока что не установлены.Однако сообщается, что он являлся клиентом страховой компании, на сотрудников которой накинулся с пилой.

Текст: Е. Скобелева