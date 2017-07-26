В Швейцарии поймали психа, который напал на прохожих с бензопилой
Полиция кантона Цюрих произвела задержание преступника, ранившего в прошлый понедельник пятерых человек цепной бензопилой. Об этом пишут местные СМИ.
Неадекват с бензопилой, которого разыскивали
на территории нескольких кантонов, – некий Франк Врусис. Он находился в бегах
больше суток. 51-летнего мужчину поймали во вторник, примерно в восьмом часу
вечера, в городе Тальвиль. Подробности швейцарские правоохранители обещают
обнародовать завтра.
Напомним, 24 июля в швейцарском городе
Шаффхаусен неизвестный, вооруженный цепной бензопилой, напал на пятерых сотрудников
отделения кассы медицинского страхования страховой компании CSS Assurance. Двое
человек получили серьезные повреждения. Преступник с места кровавой резни скрылся
на автомобиле. Полиция довольно быстро установила личность подозреваемого. Его
разыскивали по всей стране и на границе с ФРГ: предполагали, что скроется в соседнем государстве. Версию теракта следствие отбросило почти сразу.
Известно, что Врусис не имел определенного
места жительства, ночевал в основном в лесу под городом. Ранее был судим за
хранение оружия. Мотивы, двигавшие преступником, пока что не установлены.Однако сообщается, что он являлся клиентом страховой компании, на сотрудников которой накинулся с пилой.
Текст: Е. Скобелева