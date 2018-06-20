В ходе атаки террористов на Дераа, Сирия, погиб ребенок

Боевиками были обстреляли жилые кварталы города – это кварталы Ас-Сахири, Шималь Хат, Аль-Матар и Аль-Кашшаф. Обстрел проводился из минометов.



В результате атаки террористов на Дераа погиб один ребенок. В числе раненых еще один житель города.

Напомним, что накануне боевики обстреляли района Дахия, Дераа. Тогда в результате атаки погибших и пострадавших не было. Но, кварталу был нанесен достаточно серьезный материальный урон.

Обратим внимание на тот момент, что Сирийская арабская армия (САА) сразу отрегировала на обстрел «Джебхат ан-Нусры». Это была ответная атака по позициям террористов.

Напомним, что на днях сирийские военные сорвали попытку террористов из «Джебхат ан-Нусры», которые стремились захватить свои позиции в районе города Жль-Кунейра. Он расположен в пределах 40 километров от Дамаска.

Текст: Т. Сокот



