В ходе атаки террористов на Дераа, Сирия, погиб ребенок
20.06.2018 22:58 / Происшествия / Прочли: 266 человек
Речь идет о нападении террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) на город Дераа, что расположен на юге Сирии.
Боевиками были обстреляли жилые кварталы города – это кварталы Ас-Сахири, Шималь Хат, Аль-Матар и Аль-Кашшаф. Обстрел проводился из минометов.
В результате атаки террористов на Дераа погиб один ребенок. В числе раненых еще один житель города.
Напомним, что накануне боевики обстреляли района Дахия, Дераа. Тогда в результате атаки погибших и пострадавших не было. Но, кварталу был нанесен достаточно серьезный материальный урон.
Обратим внимание на тот момент, что Сирийская арабская армия (САА) сразу отрегировала на обстрел «Джебхат ан-Нусры». Это была ответная атака по позициям террористов.
Напомним, что на днях сирийские военные сорвали попытку террористов из «Джебхат ан-Нусры», которые стремились захватить свои позиции в районе города Жль-Кунейра. Он расположен в пределах 40 километров от Дамаска.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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