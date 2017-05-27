Дочь президента Америки оконфузилась из-за своей любознательности

Все только и обсуждают выходки Трампа во время его первого зарубежного тура. Напомним, что во время саммита НАТО 2017 в Брюсселе лидер Америки так рвался в первый ряд, что оттолкнул президента Черногории. Первая леди Меланья также успела продемонстрировать свой характер. В Израиле она отшвырнула руку своего супруга, когда они шли по красной ковровой дорожке от самолета. Не отстает от своих предков и Иванка Трамп, она тоже успела отличиться.

В начале недели президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей и дочерью Иванкой посетил с официальным визитом столицу Италии. Во время ужина в одном из ресторанов Рима, внимание Иванки привлекла одна из картин, на которой изображен мужчина с распростертыми руками и поднятыми к небу глазами. “Что это за святой?” — спросила дочь президента США у владельца ресторана. “Это не святой, а известный футболист Лацио”, — объяснил владелец заведения любопытной посетительнице.

Текст: Е. Скобелева