Дочь президента Америки оконфузилась из-за своей любознательности
Старшая дочь президента Америки Дональда Трампа попала в неловкую ситуацию. В Ватикане Иванка приняла фото итальянского футболиста за образ святого.
Все только и обсуждают выходки Трампа во время его первого
зарубежного тура. Напомним, что во время саммита НАТО 2017 в Брюсселе лидер
Америки так рвался в первый ряд, что оттолкнул президента Черногории. Первая
леди Меланья также успела продемонстрировать свой характер. В Израиле она
отшвырнула руку своего супруга, когда они шли по красной ковровой дорожке от
самолета. Не отстает от своих предков и Иванка Трамп, она тоже успела
отличиться.
В начале недели президент США Дональд Трамп вместе с женой
Меланьей и дочерью Иванкой посетил с официальным визитом столицу Италии. Во
время ужина в одном из ресторанов Рима, внимание Иванки привлекла одна из
картин, на которой изображен мужчина с распростертыми руками и поднятыми к небу
глазами. “Что это за святой?” — спросила дочь президента США у владельца
ресторана. “Это не святой, а известный футболист Лацио”, — объяснил владелец
заведения любопытной посетительнице.
Текст: Е. Скобелева