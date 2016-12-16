В результате столкновения восьми автомобилей в Подмосковье погиб один человек

Согласно обнародованным предварительным данным, авария случилась в результате несоблюдения мер безопасности в условиях гололеда.

К сожалению, в результате ДТП погиб один человек. Это сообщение пресс-службы областной полиции. Он носит следующий характер: - "на 91-м километре Минского шоссе произошло столкновение восьми автомобилей. В результате аварии один человек погиб и один пострадал".

На Минском шоссе, Подмосковье, столкнулись восемь автомобилей. Основная причина случившегося – гололед.

Согласно обнародованным предварительным данным, авария случилась в результате несоблюдения мер безопасности в условиях гололеда.

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