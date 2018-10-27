Сервис, который лишит работы вашего ассистента

Но труд даже высококвалифицированного специалиста может потребовать доработки и, в любом случае, потребует оплаты. К счастью, современные технологии позволяют нанимать не только людей. Разработчики создали умную платформу, которая возьмет на себя рутинные задачи и освободит ваше время для чего-то по-настоящему важного.

Платформа является виртуальным местом встречи контрагентов. Совершать сделки купли и продажи здесь можно по принципу одного окна без посредников и без комиссии: требуется лишь пройти простую регистрацию и получить статус верифицированной компании – это нужно для того, чтобы защитить пользователей от недобросовестных партнеров. Безопасность является одним из основных принципов новой платформы: помимо системы проверки пользователей, разработчики создали систему оценок и отзывов участников.

Поиск товаров, помещений и услуг на платформе максимально упрощен: пользователю требуется лишь установить фильтры и выбрать функцию умного поиска, а сервис быстро найдет подходящие предложения и сообщит об этом в смс. Таким образом можно найти все необходимое сразу: поставщика товара, грузоперевозчика и склад. Кроме того, платформа позволяет обмениваться электронными документами – это дешевле и быстрее, чем отправлять курьера или сотрудника с договорами.

Платформа мультиязычна и мультивалютна – это позволяет участникам легко находить партнеров за рубежом, невзирая на бюрократические и другие барьеры, не совершая дополнительных трат на рекламу.

Сегодня большинство россиян ежедневно пользуются интернетом. При этом львиную долю задач они тоже решают именно там: технологии способны дать ответы на любые вопросы и помочь организовать рутину.

Бизнес тоже постепенно переходит к цифровым решениям: ключевые игроки уже осознали роль технологий и бросили силы на их развитие. Теперь ваш ход! Станьте одним из первопроходцев, протестировавших возможности нового ресурса. Уникальная платформа способна заменить вашего ассистента и, благодаря встроенной аналитике, а также системам CRM и ERP, даже советника. Базовый функционал доступен совершенно бесплатно: biztogo.com.