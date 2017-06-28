Российские ученые во Франции планируют изучить новые образцы с подледного озера Восток из Антарктиды

Российские ученые активно работают в лабораториях французского города Гренобль. Они уже приступили к исследованию новых образцов с подледного озера Восток из Антарктиды. Эти образцы они получили в конце мая. Таково сообщение Сергея Булата, заведующего лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ).







Булат сообщил, что исследования новых образцов позволят ученым более тщательного изучить озеро Восток. Обратим внимание, что это озеро – земной аналог подледных океанов на ледовых спутниках Юпитера и Сатурна.

Булат сказал, что "сейчас в Гренобле мы обрабатываем образцы с озера Восток. Во Франции мы занимаемся обработкой полученного материала, их молекулярный состав будет изучен в России. Обработанные образцы планируется доставить в Россию для дальнейших исследований в конце июля".





Булат добавил, что в этом проекте не принимают участие французские ученые. Он сообщил, что "Они нам предоставляют только необходимое оборудование".





В СМИ уже была информация о том, что российским ученым удалось получить два новых образца с озера Восток. В планах специалистов комплексное исследование.





В планах ученых исследовать фрагменты льда с озера Восток практически до конца лета. Булат считает, что это очень тщательные исследования голубого льда. Его образцы добыли во время первой метеоритной экспедиции в Антарктиде. Это было в конце 2015 года - начале 2016 года.





Несколько слов об озере "Восток". Оно расположено в Антарктиде и залегает на глубине в пределах 4 км подо льдом. Его существование доказали в 1994 году.





Ученые считают, что озеро представляет существенную научную ценность, поскольку это единственный в своем роде земной аналог подледных океанов на ледовых спутниках Юпитера (Калисто, Европа, Ганимед) или Сатурна (Энцелад).





Несколько слов об Антарктической метеоритной экспедиции. Это первый в истории современной России научный проект. Его задача - поиск метеоритного вещества на самом южном континенте.





Экспедиция проходит в составе 61-й Российской антарктической экспедиции. Что касается бюджета, его оценили в 8-12 млн рублей. Большая часть этих денег предоставлена Уральским федеральным университетом.





Напомним, что российские ученые пробыли в Антарктиде с 20 декабря 2015 года по 10 января 2016 года. Они плодотворно работали на территории Земли Королевы Мод. Она расположена в 100 км от российской станции Новолазаревская.





Всего ученые собрали более 300 образцов пород. К этому времени два из них они классифицированы как метеориты.









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Т. Сокот



