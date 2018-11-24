Последствия ДТП под Краснодаром - погибли 3 человека

Представители местного ГУ МВД проинформировали общественность о том, что скончался 57-летний водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Toyota. Еще умер в результате этой аварии водитель автомобиля Skoda.



Есть еще один раненный.

Эта трагедия случилась 23 ноября ранним утром в 5:15.

До сих пор устанавливаются все обстоятельства этой аварии.

Текст: Т. Сокот



