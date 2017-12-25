Пожар с 29 жертвами в Южной Корее, провинция Чхунчхон-Пукто, случился по причине короткого замыкания

Интересным является мнение представителей полиции Республики Корея. Они считают, что короткое замыкание – это причина пожара в центре досуга города Чечхон, провинция Чхунчхон-Пукто.







В результате этой трагедии погибли 29 человек. Это обнародованные статистические данные для прессы, которые распространили правоохранительные органы.





В самом документе сказано следующее: - "эксперты-криминалисты, осмотревшие место происшествия, заключили, что причиной пожара стало короткое замыкание на первом этаже здания, вызванное протечкой воды из неисправного трубопровода".





Следователи планируют тщательно допросить владельца восьмиэтажного здания, в котором случилось это возгорание. Известно, что он купил это строение с аукциона в августе текущего года. В нем он оборудовал сауну, также тренажерный зал.





Сейчас хозяин этого здания находится в больнице. Кстати, полицейские сами планируют его навестить его и взять у него показания.





Полицейские также заняты проверкой показаний свидетелей о том, что не сработала установленная в здании противопожарная система. Это возгорание произошло на парковке на первом этаже. Дальше огонь очень быстро перекинулся на автомобили, которые стояли рядом.





Поэтому в восьмиэтажном здании центра досуга погибли 29 человек. В настоящий момент еще 26 лечатся в больницах. Огромное количество жертв – это посетители сауны, которая занимала второй и третий этажи.





Текст: Т. Сокот