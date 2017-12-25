Пожар с 29 жертвами в Южной Корее, провинция Чхунчхон-Пукто, случился по причине короткого замыкания
25.12.2017 11:15 / Происшествия / Прочли: 196 человек
Владелец восьмиэтажного здания купил его на аукционе. Он решил для себя, что его нужно переоборудовать под сауну и тренажерный зал.
Интересным является мнение представителей полиции Республики Корея. Они считают, что короткое замыкание – это причина пожара в центре досуга города Чечхон, провинция Чхунчхон-Пукто.
В результате этой трагедии погибли 29 человек. Это обнародованные статистические данные для прессы, которые распространили правоохранительные органы.
В самом документе сказано следующее: - "эксперты-криминалисты, осмотревшие место происшествия, заключили, что причиной пожара стало короткое замыкание на первом этаже здания, вызванное протечкой воды из неисправного трубопровода".
Следователи планируют тщательно допросить владельца восьмиэтажного здания, в котором случилось это возгорание. Известно, что он купил это строение с аукциона в августе текущего года. В нем он оборудовал сауну, также тренажерный зал.
Сейчас хозяин этого здания находится в больнице. Кстати, полицейские сами планируют его навестить его и взять у него показания.
Полицейские также заняты проверкой показаний свидетелей о том, что не сработала установленная в здании противопожарная система. Это возгорание произошло на парковке на первом этаже. Дальше огонь очень быстро перекинулся на автомобили, которые стояли рядом.
Поэтому в восьмиэтажном здании центра досуга погибли 29 человек. В настоящий момент еще 26 лечатся в больницах. Огромное количество жертв – это посетители сауны, которая занимала второй и третий этажи.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В Кабуле за день прогремело два взрыва
28.12.2017 23:14 / ПроисшествияЗа день в Кабуле гремело дважды....
ЧП в порту Мурманска: разлилась нефть
28.12.2017 22:42 / ПроисшествияПриблизительно 3-4 кубометров нефтепродуктов разлились в результате бункеровки судна «FRIO Vladivostok» танкер...
Флот: рейдовый буксир Тихоокеанского флота смог освободить гражданское судно из ледового плена
28.12.2017 22:25 / В миреЭта операция заняла приблизительно четыре часа. ...
В Сирии и на Донбассе благодарят бойцов ЧВК Вагнера за спасение жизней
28.12.2017 21:50 / ПроисшествияВ конце прошлой недели на центральной площади в Донецке состоялось торжественное вручение нагрудных знаков...
Космическая отрасль: запущенный в России ангольский спутник не выходит на связь
28.12.2017 10:58 / В миреПредставители космической отрасли проинформировали общественность о том, что запущенный накануне с Байконура п...
Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился на Чукотке
28.12.2017 10:50 / ПроисшествияСК на транспорте занято проверкой после столь вынужденной посадки вертолета....
ЧП на границе России и Финляндии: прорвался микроавтобус без прохождения контроля
27.12.2017 20:08 / ПроисшествияОчень необычное ЧП произошло на границе Финляндии и России. Так, из Финляндии через границу с РФ прорвался мік...
Самолет Лос-Анджелес-Токио японського авиаперевозчика вернулся по причине того, что обнаружили на борту лишнего пассажира
27.12.2017 19:36 / ПроисшествияСамолет японского авиаперевозчика ANA, выполнял рейс Лос-Анджелес – Токио, однако, во время полета оказался об...
Во Франции принято решение ввести оранжевый уровень тревоги по причине ветра
27.12.2017 15:22 / ОбществоВо Франции непогода – сильный ветер. ...
Президент Киргизии старается обеспечить полноценную коллективную безопасность странам СНГ
27.12.2017 14:52 / В миреПрезидент Киргизии проинформировал общественность о серьезной активизации вербовщиков ИГ в Центральной Азии.&n...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар