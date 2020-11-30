Ученые о полезных свойствах томатного сока





В исследовании участвовали 184 мужчины и 297 женщин.

Ученые разрешили им на протяжении года пить томатный сок без соли в неограниченных количествах. Дальше все ждали результатов. В итоге у 94 добровольцев с гипертонией действительно снизилось артериальное давление.

У 125 человек снизился уровень «плохого» холестерина.

Этот эффект специалисты наблюдали у представителей обеих полов и всех возрастных групп.

В материале сказано о том, что это первое исследование, в рамках которого специалисты доказали связь между употреблением томатного сока и уровнем артериального давления.

Текст: Т. Сокот



