Ангела Меркель призвала сограждан бороться против терроризма единением
31.12.2016 16:31 / Политика / Прочли: 112 человек
Федеральный канцлер ФРГ в своей новогодней речи к немецкому народу обратилась к соотечественникам объединиться перед лицом существующей террористической угрозы. Напомним, 19 декабря столицу Германии Бердин потряс теракт: боевик, убив водителя грузовика, насмерть раздавил 12 людей на рождественской ярмарке под открытым небом.
В своем праздничном обращении к нации немецкий лидер поздравила сограждан с наступающим Новым 2017-м годом и пожелала немцам сохранять оптимизм на фоне пережитых и уготованных в следующем году вызовов. Также самая влиятельна женщина планеты по версии "Форбс" добавила, что открытое общество всегда сильнее терроризма.
Кроме того, Меркель призвала немцев противопоставить такому крайне негативному явлению, как терроризм, человечность и единство. Канцлер ФРН уверена: "Мы свободные люди, мы открытые, и мы в разы сильнее их". При этом, выступая с телеэкранов, госпожа Меркель открыто назвала членов террористичных группировок "полными ненависти убийцами". Германский политик отметила, що год, который подходит к концу, был очень сложным и оказался для немцев и всего мира настоящим испытанием. Также Меркель добавила, что в следующем, 2017 году, немецкое правительство булдет принимать все возможные меры, чтобы гарантировать своим согражданам безопасность, в том числе, принимая законы.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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