Ангела Меркель призвала сограждан бороться против терроризма единением





Текст: Е. Скобелева

Кроме того, Меркель призвала немцев противопоставить такому крайне негативному явлению, как терроризм, человечность и единство. Канцлер ФРН уверена: "Мы свободные люди, мы открытые, и мы в разы сильнее их". При этом, выступая с телеэкранов, госпожа Меркель открыто назвала членов террористичных группировок "полными ненависти убийцами". Германский политик отметила, що год, который подходит к концу, был очень сложным и оказался для немцев и всего мира настоящим испытанием. Также Меркель добавила, что в следующем, 2017 году, немецкое правительство булдет принимать все возможные меры, чтобы гарантировать своим согражданам безопасность, в том числе, принимая законы.